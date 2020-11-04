2020/11/04 | 15:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- سرى جياد/ اعتقل فجر اليوم الداعية الشيخ مصطفى العدوي من قبل قوات الأمن من منزله، بعد تصريحاته حول محاربة فرنسا للإسلام.



وكان قد دعا إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.



يذكر ان مصطفى العدوي من مواليد(1945) في قرية منية سمنود التابعة لمحافظة الدقهلية، أتم حفظ القرآن وهو في المرحلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال داعية شهير تزامنا مع تصريحاته لمقاطعة فرنسا ومنتجاتها وكالة الصحافة المستقلة.

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