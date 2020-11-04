تويتر وفيس بوك يتخذان إجراء ضد منشور لترمب

2020/11/04 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اخفى موقع تويتر تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان قد أعلن من خلالها انه يتقدم بفارق كبير وان الديمقراطيين يحاولون سرقة الأصوات.

ووضعت شركة تويتر علامة على بعض منشورات لترمب، تتعلق بالعملية الانتخابية وفرز الأصوات، في حين وضع موقع فيسبوك علامة إلى المنشور الذي قال فيه ترمب ان النتائج النهائية مختلفة عن فرز الأصوات الأولية، وهو اجراء اعتبره البعض اختبارا حقيقيا لقواعد الشركتين الخاصة بالتعامل مع المعلومات المضللة والادعاءات المبكرة بالفوز.

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