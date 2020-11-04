أول زعيم يهنئ ترامب بـ

2020/11/04 | 15:45 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 4 نوفمبر 2020 | 03:25 مساءً | عدد القراءات : 29

هنأ جانيز جانزا، رئيس وزراء سلوفينيا، دونالد ترامب على ما وصفه في تغريدة على تويتر بأنه فوز واضح في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليصبح أول زعيم يفعل ذلك.

وقال زعيم سلوفينيا، الدولة الصغيرة التي جاءت منها السيدة الأولى ميلانيا ترامب: ”من الواضح تماما أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى“.

وأضاف جانزا، السياسي اليميني الذي أعلن دعمه لترامب قبل الانتخابات: ”تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة“.

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