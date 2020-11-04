حكومة كردستان في بيان ’شديد اللهجة’: كسروا الخط الأحمر لـ ’الاقتتال الأخوي’

2020/11/04 | 15:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استنكر مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، هجوم حزب العمال الكردستاني على قوات البيشمركة، خلال اجتماعه الذي ناقش فيه جملة من القضايا من بينها تنظيم عمل الشركات الأمنية في الإقليم.



وذكر بيان للمجلس، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 تشرين الثاني 2020)، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني".

شدد مجلس الوزراء، وفق البيان، على أن "إقليم كردستان كيان سياسي وشرعي لشعب إقليم كردستان"، مؤكداً أن "قوات البيشمركة هي المسؤولة عن حماية أرض كردستان وشعبها، وعليه فإن أي هجوم من هذا النوع يعدُّ هجوماً على شعب كردستان كافة"، مضيفا "إذ تقف حكومة إقليم كردستان بالضد من الاقتتال الأخوي، إلا أن هجوم حزب العمال الكوردستاني اليوم قد تخطى الخط الأحمر في هذا الإطار".

واستنكر المجلس، الهجوم بشدة واعتبره "اعتداءً على إقليم كردستان و مؤسساته الشرعية"، مشدداً أن "حكومة إقليم كردستان ستعمل على منع أي تدهور يحصل للوضع الأمني في الإقليم".

وحذر رئيس الوزراء، من "مخاطر تزايد تفشي فيروس كورونا في الإقليم وبالأخص مع حلول موسم الشتاء و البرد"، مشيراً إلى أن "انتشار الوباء في إقليم كوردستان وصل إلى مرحلة خطيرة مع تسجيل العديد من الضحايا يومياً.

ووجه رئيس الوزراء "مؤسسات الحكومة بعدم التهاون بأي شكل من الأشكال في الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية ولا سيما في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة"، مؤكدا أن "الذين لا يبالون بالتحدي الخطير الذي يواجهه الإقليم ولا يلتزمون بالإرشادات الصحية، يتعمدون وللأسف، في وضع حياة الناس في خطر جدي، ويتسببون في موت أقاربهم وذويهم والمواطنين عموماً".

وقدّم وزير الصحة سامان برزنجي "تقريراً بشأن تفشي الوباء في إقليم كوردستان وإستراتيجية الوزارة لمواجهته"، وأعقب ذلك تقرير عرضه وزير الداخلية ريبر أحمد تناول فيه "آلية تطبيق إجراءات الوقاية ومستواها وتعليمات اللجنة العليا لمكافحة كورونا في إقليم كوردستان والمشاكل والمعوقات التي تعترض ذلك، كما طرح جملة مقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية من قبل مؤسسات الحكومة والمواطنين والمراجعين".

واستعرض وزير الداخلية "تقريراً مفصلاً بالبيانات اللازمة بشأن عمل الشركات الأمنية في إقليم كوردستان، وتضمن شروط منح التراخيص لتلك الشركات وطبيعة التزاماتها ونشاطاتها، فضلاً عن إلزامها بدفع الضرائب الواجبة عليها ومراقبة عملها في مجال تقديم خدمات الحماية، وذلك بهدف تنظيم عمل ونشاطات الشركات الأمنية في إطار غرض تأسيسها مع مراعاة المصلحة العامة".

وبعد التباحث وتبادل الآراء، قرر مجلس الوزراء وبعد مراجعة جميع الملاحظات والمقترحات، "إعداد مشروع قانون بهذا الشأن لإحالته إلى برلمان كردستان بهدف تشريعه، وذلك بعد أن يصادق عليه مجلس الوزراء".

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