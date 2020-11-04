مباحثات غدامس.. الأطراف الليبية تحث مجلس الأمن لدعم اتفاق وقف إطلاق النار

2020/11/04 | 15:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت أطراف الصراع في ليبيا محادثاتهم العسكرية بدعوة مجلس الأمن الدولي لتبني قرار ملزم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه الشهر الماضي، حسبما ذكرت الأمم المتحدة.

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