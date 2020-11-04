2020/11/04 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، تسجيل 419 وفاة و8452 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي الإصابات في البلاد تجاوز 646 ألف.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 36579.

التالي

منذ 12 دقيقة

ماذا يحدث عند الخلاف على نتيجة الانتخابات الأمريكية؟

منذ 55 دقيقة

رغم تأخر النتائج..



رئيس وزراء سلوفينيا يهنئ ترامب بـفوزه

منذ ساعتين

السعودية تخفف شروط الكفالة للعمالة الوافدة

منذ ساعتين

توقعات بانتزاع بايدن أريزونا المهمة من ترامب

منذ 4 ساعات

رغم المخاوف من العنف..



الانتخابات الأمريكية تمر بهدوء

منذ 4 ساعات

إغلاق جميع مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة

منذ 5 ساعات

ترامب: نستعد للاحتفال بالفوز..



بايدن لن يلحق بنا

منذ 7 ساعات

النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة الاميركية

منذ 20 ساعة

لندن ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى الدرجة الخطيرة

منذ 20 ساعة

إصابات كورونا في دولة عربية يتجاوز الاربعة الاف في يوم واحد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. اصابات قياسية جديدة في إيؤان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. اصابات قياسية جديدة في إيؤان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).