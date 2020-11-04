مستشار مجلس النواب يبحث مع السفير الروسي تفعيل مذكرة تفاهم اموقعة منذ 2015

2020/11/04 | 15:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – التقى مستشار مجلس النواب لشؤون العلاقات الخارجية محمد الطائي السفير الروسي ماكسيم ماكسيموف، لمناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس النواب العراقي ومجلس الدوما وفق لدائرة الاعلامية لمجلس النواب.



ويأتي هذا اللقاء في اطار سعي مجلس النواب لتعزيز العلاقات مع كافة الدول التي يرتبط العراق معها بعلاقات ثنائية متينة.



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