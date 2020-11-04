ماذا لو لم يولد النبي محمد (ص)

2020/11/04 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عباس قاسم المرياني

كان اغلب العرب متمركزين في شبه

الجزيرة العربية يعيشون حالة الفوضى

والجهل واندثار القيم الاخلاقية،

تمزقهم الخلافات والصراعات وسيطرة

القوي وانحطاط الضعيف، ولم تكن هناك

مركزية

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