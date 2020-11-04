المربع الأول وأنماط العودة

2020/11/04 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسـين فرحـان

ما هو المربع الأول وما هي حقيقته؟ أين

يقع وما هي أبعاده؟..



لماذا يقع التحذير

من عواقب العودة إليه في شأنٍ معينٍ من

شؤون السياسة؟..



لماذا تم اختيار هذا

المصطلح الذي يتضمن المربع

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