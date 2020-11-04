2020/11/04 | 16:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلن السودان إضافة ثلاثة آلاف برميل يوميًا إلى إنتاجه النفطي بعد فتح حقل الراوات، ما يساهم في رفع إنتاج البلاد إلى 64 ألف برميل يوميًا.

أضاف المدير العام لشركة البترول الوطنية السودانية (سودابت)، أيمن أبو الجوخ، خلال حديثه لوكالة رويترز أن السودان سيضيف ثلاثة آلاف برميل يوميًا لإنتاجه النفطي من حقل جديد.يحاول السودان زيادة إنتاج النفط لخفض واردات الوقود المكلفة بعدما خسر 73% من الإنتاج بعد انفصال جنوب السودان في 2011.20 ألف برميل جديد 2021قال أبو الجوخ في مقابلة الثلاثاء إن حقل الراوات في ولاية النيل الأبيض سيبدأ العمل في غضون أسبوعين بسبع آبار، مضيفًا أن السودان يأمل إضافة 20 ألف برميل يوميًا في العام المقبل إذا وافقت وزارة المالية على أموال للتنقيب.ذكر أبو الجوخ أن السلطات تأمل جذب استثمارات من شركات غربية بعدما أكدت الولايات المتحدة أنها سترفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما كان يعرقل التمويل الدولي والإعفاء من الديون.أزمة السودان الاقتصاديةفي الأسبوع الماضي، رفع السودان أسعار الوقود المحلية إلى مثليها لمواجهة عجز الميزانية في ظل أزمة اقتصادية.استمر ارتفاع معدل التضخم في السودان، ووصل إلى معدل قياسي جديد فوق 212% في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 167% في أغسطس/ آب، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجار العقارات.تراجع الاقتصاد بنسبة 2.5% في 2019 ومن المتوقع أن يستمر التراجع إلى 8% في عام 2020، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان يكشف عن طموحه بزيادة إنتاجه النفطي إلى 64 ألف برميل سنويًا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان يكشف عن طموحه بزيادة إنتاجه النفطي إلى 64 ألف برميل سنويًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).