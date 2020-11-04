مرشحة من أصول فلسطينية تفوز بانتخابات الكونغرس الأمريكي

2020/11/04 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

انضمت المرشحة الديمقراطية من أصولٍ فلسطينية إيمان جودة، إلى مقاعد مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، عن ولاية كولورادو.

وكتبت إيمان احتفالًا بفوزها على موقع (تويتر)، اليوم الأربعاء: “لقد فعلناها! عملت بجد لأجعل الحلم الأمريكي حقيقة للجميع.



أنا فخورة كمسلمة، فلسطينية أمريكية، وأن أكون قادرة على تمثيل المواطنين في الهيئة التشريعية لولاية كولورادو! الآن، لنبدأ العمل”

وفازت عضوات الكونغرس الأربع، إلهان عمر من مينيسوتا، وألكسندريا أوكاسيو- كورتيز من نيويورك، ورشيدة طليب من ميشيغان، وأيانا بريسلي من ماساتشوستس، مرة أخرى بمقاعد في مجلس النواب الأمريكي.



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