وزير المالية يتحدث عن موعد محتمل لصرف رواتب الموظفين

2020/11/04 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير المالية علي علاوي، اليوم الاربعاء، ان الوزارة ستتمكن من دفع الرواتب نهاية الأسبوع المقبل اذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض.

وقال علاوي في تصريحات صحفي للوكالة الرسمية، “سنتمكن من دفع الرواتب نهاية الأسبوع المقبل اذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض”.

واكد، “نتعهد بعدم تكرار التاخير في حال الموافقة على قانون الاقتراض”.

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