واشنطن بوست: وكالة الامن القومي منعت محاولات إيرانية للتأثير على الانتخابات

2020/11/04 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، عن اتخاذ وكالة الامن القومي عددا من الإجراءات لمنع أي تدخل خارجي في الانتخابات الرئاسية.

الصحيفة نقلت عن مدير وكالة الامن القومي الجنرال بول ناكاسوني قوله، ان الوكالة اتخذت في الأشهر والاسابيع الماضية إجراءات خاصة لضمان عدم التأثير على الانتخابات، من بينها منع محاولات لمتسللين الكترونيين على صلة بالحرس الثوري الإيراني في الاسبوعين الماضيين، قاموا خلالها بإرسال مقاطع فيديو ورسائل الكترونية للمصوتين الاميركيين تتضمن تهديدات تهدف الى زعزعة الأوضاع اثناء الانتخابات.

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