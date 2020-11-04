2020/11/04 | 16:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية: سنتمكن من دفع الرواتب نهاية الأسبوع المقبل اذا تمت الموافقة على قانون الاقتراض

وزير المالية: نتعهد بعدم تكرار التاخير في حال الموافقة على قانون الاقتراض

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية العراقيّ يعلن ’موعداً مشروطاً’ لدفع رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية العراقيّ يعلن ’موعداً مشروطاً’ لدفع رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).