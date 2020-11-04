تضاؤل فرص الديمقراطيين في السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي

2020/11/04 | 16:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى الديمقراطيون أن فرصهم في الفوز بأغلبية في مجلس الشيوخ تراجعت بشكل كبير، الأربعاء، بعد انتخاب اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، اللذين أظهرت استطلاعات الرأي أنهم قد يواجهون صعوبة في الفوز.

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