قرار سار من وزارة التربية لطلبة المراحل المنتهية وغير المنتهية في الدور الثاني

2020/11/04 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية، الأربعاء، 04 تشرين الثاني، 2020، منح 5 درجات اضافية لطلبة المراحل غير المنتهية وطلبة السادس ابتدائي والثالث متوسط في الدور الثاني‏.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هيأة الرأي في وزارة التربية منحت (5) درجات اضافية لطلبة المراحل غير المنتهية في الدور الثاني فضلاً عن المرحلتين السادس الابتدائي والثالث المتوسط".

واضاف البيان أن "الهيأة قررت إعطاء (5) درجات جديدة تُضاف الى الـ(10) الدرجات السابقة لكل درس ، لمعالجة الدرجات الحرجة في الدور الثاني لطلبة المراحل غير المنتهية ، بالإضافة الى السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 – 2020 انسجاماً مع الأزمة الصحية العالمية ".

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