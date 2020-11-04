منح (5) درجات اضافية لطلبة المراحل غير المنتهية في الدور الثاني وطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط

2020/11/04 | 16:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / قررت هيئة الرأي في وزارة التربية ، منح (5) درجات جديدة تُضاف الى الـ الدرجات العشر السابقة لكل درس ، لمعالجة الدرجات الحرجة في الدور الثاني لطلبة المراحل غير المنتهية ، بالإضافة الى السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 – 2020 إنسجاماً مع الأزمة الصحية العالمية ./انتهى5

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