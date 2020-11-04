رفع ماتبقى من الكتل الكونكريتية في شارع السعدون الى ساحـة الـتحرير

2020/11/04 | 16:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / واصلت الاجهزة الامنية رفع ماتبقى من الكتل الكونكريتية في ساحة النصر وشارع السعدون والمنافذ الاخرى المؤدية الى محيط ساحـة التحـرير./ انتهى5

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