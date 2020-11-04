الاعرجي : الاجهزة الامنية تعمل على تسهيل عودة النازحين الى مناطقهم بعد التدقيق الامني

2020/11/04 | 16:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي:" ان الاجهزة الامنية تعمل على تسهيل عودة النازحين الى مناطقهم بعد التدقيق الامني، و لن تسمح مطلقا بعودة الارهابيين والمتورطين بدماء الشعب العراقي" .ووعد الاعرجي خلال لقائه اليوم الاربعاء وفداً من منطقة البشير في محافظة كركوك ، بنقل مشاكل اهالي كركوك ومعاناتهم الى رئيس مجلس الوزراء، للوقوف عليها وايجاد الحلول الصحيحة لهذه المشاكل وفق القانون.وقدّم الوفد ايجازا عن مشاكل اهالي محافظة كركوك بشأن التدقيق الامني بالنسبة للمتورطين بالارهاب خلال عودة النازحين الى مناطقهم .



وناشدوا مستشار الامن القومي مفاتحة محافظ كركوك والتأكيد على عدم السماح بعودة الدواعش الى المحافظة، والضغط باتجاه تدقيق بيانات النازحين بشكل لا يسمح بان يندسّ الارهابيون بين النازحين .



كما طرح الوفد مشكلة الاراضي الزراعية في المحافظة، مطالبين بوضع خطة كفيلة بحل هذه المشكلة./انتهى5

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