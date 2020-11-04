وزيرة الهجرة تلتقي نائب قائد العمليات المشتركة للبحث في ملف عودة النازحين

2020/11/04 | 16:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد استقبلت اليوم الأربعاء 4 سبتمبر، وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو في ديوان الوزارة ببغداد نائب قائد العمليات المشتركة فريق الركن عبد الامير الشمري للبحث في موضوع غلق مخيمات النزوح و عودة النازحين.واكدت الوزيرة ان وزارتها “جهزت خطة لإعادة النازحين الى مناطقهم و اغاثتهم بالتنسيق مع كافة الوزارات و قيادة العمليات …

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