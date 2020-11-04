حمادي احمد ينفي استقالته من إدارة القوة الجوية

2020/11/04 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى قائد فريق القوة الجوية بكرة القدم الكابتن حمادي احمد، اليوم الاربعاء، الانباء التي تحدثت عن تقديم استقالته من الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي.

وأكد احمد في بيان للنادي اطلعت عليه “تقدم” انه “سينتظر حسم هذا الموضوع حتى الجولة الرابعة من الدوري الممتاز والتي ستجمع القوة الجوية والزوراء وفي حال عدم حسمها من قبل الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة فانه سيقدم استقالته لقيادة الصقور في المسابقات المحلية والخارجية”.

ولفت إلى أنه “سيحتفظ بحقه كعضو في الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية واللجوء إلى القضاء لاسترداد حقه كونه جاء بانتخابات سمحت له الجمع بين اللعب والإدارة”.

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