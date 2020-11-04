أندية اليد الممتاز تبدأ التحضير للموسم الجديد

2020/11/04 | 16:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..بدأت أندية الدوري العراقي الممتاز بكرة اليد، التحضير للموسم الجديد بإقامة مباريات ودية.وفي مباراة ودية يلتقي عصر يوم غد الخميس الساعة الرابعة عصرا وعلى قاعة نادي وسام المجد فريقا الجيش والكوت.ويقود فريق الجيش والموسم الثاني على التوالي الكابتن صلاح راجي بينما فريق الكوت بقيادة الكابتن حيدر كوفان.ويتطلع الكوت لان يكون […]

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