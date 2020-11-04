2020/11/04 | 16:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت وزارة التربیة، اليوم الأربعاء، عن منح 5 درجات اضافیة لطلبة المراحل غیر المنتھیة وطلبة السادس ابتدائي والثالث متوسط في الدور الثاني.وذكرت الوزارة في بیان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، إن “ھیأة الرأي في وزارة التربیة منحت (5) درجات اضافیة لطلبة المراحل غیر المنتھیة في الدور الثاني فضلاً عن المرحلتین السادس […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشرى سارة من وزارة التربیة لطلبة المراحل المنتھیة وغیر المنتھیة في الدور الثاني المركز الخبري الوطني.

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