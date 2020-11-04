حمادي أحمد يرد على أنباء إستقالته من الهيئة الادارية لنادي الجوية

2020/11/04 | 16:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى قائد فريق القوة الجوية بكرة القدم الكابتن حمادي احمد الانباء التي تحدثت عن تقديم استقالته من الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي.

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