سيدة جمهورية تعادي السود والمسلمين وتروج لنظريات المؤامرة تفوز بمقعد في الكونغرس

2020/11/04 | 16:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} مارجوري تايلور غرين، سيدة أعمال جمهورية، عرفت بتبنيها نظريات المؤامرة، خاصة تلك التي تروج لها جماعة "كيو أنون"، أما آخر أخبارها، فهو فوزها بمقعد في مجلس النواب، عن شمال غرب جورجيا، وهو ما يثير التساؤلات، عن مدى تفشي هذه النظريات في عقلية أمريكيين، تمكنوا من إيصال إحدى مروجي هذه الأفكار لتمثلهم في هيئة من شأنها أن تصيغ وتقر قوانين البلاد.

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