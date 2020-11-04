2020/11/04 | 16:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / منى شعلان/ فى مفاجأة من العيار الثقيل ، كشف تطبيق “سناب شات” الشهير ، عن أعداد المشتركين للكثير من المشاهير ، بعد اطلقه تحديث جديد له مساء أمس .



وأظهر التحديث الجديد ، العديد الحقيقة للمشتركين ،في الحسابات الموثقة، بعدما كانت أكثر ميزاته هو حجب عدد المشتركين والمشاهدات عن الغير ، وشكل ذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفاجأة..



سناب شات يفضح المشاهير ويكشف أرقام المتابعين الحقيقيين وكالة الصحافة المستقلة.

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