المنافسة تشتد: بايدن يتصدر بـ238 صوتا مقابل 213 لترامب حتى الآن

2020/11/04 | 16:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

يستمر فرز الأصوات في الولايات الأميركية، بانتظار أن تصدر النتيجة النهائية لعمليات الاقتراع التي جرت شخصيا الأربعاء، في حين ستتأخر نتائج التصويت عبر البريد.



اختلفت النتائج بين ولاية وأخرى، إذ فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في 18 ولاية على الأقل.

توقعت وسائل الإعلام الأميركية انتصارات لترامب حتى الآن في 17 ولاية، من بينها إنديانا وكنتاكي وميسوري وأوكلاهوما وتينيسي – جميع الولايات التي فاز بها في عام 2016.استولى بايدن على 18 ولاية، من ضمنها ولايته ديلاوير وحصد أرقام عالية في كاليفورنيا ونيويورك، بالإضافة إلى العاصمة الأميركية.



تجدر الإشارة إلى ان الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016 فازت بجميع الولايات التي يفوز فيها بايدن حاليا.حتى الآن، حصل بايدن على 238 صوتا انتخابيا وترامب على 213 صوتًا.



ويتوقع المراقبون أن تحتدم المنافسة المتنازع في عددٍ من الولايات الرئيسية.

بايدن يفوز في ولاية ماينفاز بايدن بالانتخابات في ولاية ماين بشمال شرق الولايات المتحدة، كما أفادت شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك تايمز الاربعاء ما يتيح له تعزيز تقدمه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.بايدن يفوز في هاواي وترامب يحتفظ بفلوريدافاز بايدن في ولاية هاواي التي صوتت لهيلاري كلينتون في 2016، وفقا لصحيفتي نيويورك تايمز وفوكس نيوز.يضيف هذا الفوز أربعة ناخبين إضافيين لبايدن.ترامب يحتفظ بفلوريدا إحدى الولايات التي شهدت أشد المعارك الانتخابية.ترامب يفوز بولاية آيداهوفاز ترامب بالانتخابات الرئاسيّة في آيداهو، بحسب تقديرات أوردتها الثلاثاء شبكة “فوكس نيوز” وصحيفة “نيويورك تايمز”.حصد الرئيس حتى الآن 213 صوتا من أصوات كبار الناخبين.بايدن يفوز بولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطنفاز بايدن بالانتخابات الرئاسيّة في كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، الولايات الثلاث الديموقراطيّة تقليديّاً في غرب البلاد، وهو ما من شأنه أن يمنحه أصوات 74 من كبار الناخبين في المجمع الانتخابي، بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء شبكتا “فوكس” و”سي ان ان”.

بايدن يفوز في ولاية نيو هامبشرفاز بايدن في الانتخابات الرئاسيّة في ولاية نيو هامبشر، بحسب تقديرات أوردتها الثلاثاء شبكتا “ان بي سي” و”سي بي اس”، علماً بأنّ المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون كانت قد فازت بهذه الولاية في عام 2016، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.من شأن فوز بايدن بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 4 ناخبين كبار.ترامب يفوز في ولاية كنساسفاز ترامب بالانتخابات الرئاسيّة في كنساس، وهي الولاية الـ14 التي يحصدها، بحسب تقديرات أوردتها الثلاثاء شبكة “فوكس نيوز” وصحيفة “نيويورك تايمز”.بالفوز بهذه الولاية، يضيف الرئيس إلى رصيده في المجمّع الانتخابي أصوات ستة من كبار الناخبين.الولايات التي فاز بها كل مرشححصل ترامب حتى الآن على 213 صوتا، وتوقعت وسائل الإعلام الأميركية الولايات التي سيفوز بها كل مرشح وعدد الأصوات الانتخابية التي سيحصدها، وشملت CNN وFox News وMSNBC / NBC News وABC وCBS وNew York Times.تقسمت أصوات ترامب على الشكل التالي: ايوا (6 أصوات)- فلوريدا (29 صوتا) – ايداهو (4 أصوات) – ألاباما (9 أصوات)- أركنساس (6 أصوات)- إنديانا (11 صوتا) – كانساس (6 أصوات)- كنتاكي (8 أصوات) – لويزيانا (8 أصوات) – ميسيسيبي (6 أصوات) – ميسوري (10 أصوات) – نبراسكا (5 أصوات) – داكوتا الشمالية (3 أصوات) – أوكلاهوما (7 أصوات) – ساوث كارولينا (9 أصوات) – داكوتا الجنوبية (3 أصوات)- تينيسي (11 صوتا)- يوتا (6 أصوات) – فيرجينيا الغربية (5 أصوات)- وايومنغ (3 أصوات).في المقابل، حصل بايدن على 238 صوتًا، تقسمت على الشكل التالي: كاليفورنيا (55 صوتا) – كولورادو (9 أصوات) – كونيتيكت (7 أصوات) – ديلاوير (3 أصوات) – مقاطعة كولومبيا (3 أصوات) – هاواي (4 أصوات) – إلينوي (20 صوتا)- ماريلاند (10 أصوات)- ماساتشوستس (11 صوتا)- نيو هامبشاير (4 أصوات)- نيو جيرسي (14 صوتا) – نيو مكسيكو (5 أصوات) – نيويورك (29 صوتا)- أوريغون (7 أصوات)- رود آيلاند (4 أصوات) – فيرمونت (3 أصوات) – فيرجينيا (13 صوتا) – واشنطن (12 صوتا) – مينيسوتا (10 أصوات).ولايات لم تُعرف نتائجها حتى الآن: ألاسكا – أريزونا – جورجيا – مين – ميشيغان – نيفادا – شمال كارولينا – بنسلفانيا- ويسكونسن.الفوز بالرئاسةيتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصوات المجمّع الانتخابي.حتى الآن، لم يتعرّض أيّ من المرشّحَين لانتكاسة في الولايات التي فاز بها حزبه في 2016.سيتم البت في الانتخابات الرئاسية الأميركية من قبل حوالي 12 ولاية يمكن أن تتأرجح إما للرئيس دونالد ترامب أو الجمهوري أو المنافس الديمقراطي جو بايدن.

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