العراق يسجل اعلى نسبة شفاء منذ بدأ جائحة كورونا

2020/11/04 | 16:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 3574 اصابة بـ وباء كورونا و 8479 حالة شفاء اضافة الى وفاة 60 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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