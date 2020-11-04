2020/11/04 | 16:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – فاز النجف على السماوة بهدف دون رد، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.



سجل الكاميروني ديدي تالا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.



بهذا حصد النجف أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من الدوري العراقي، بعد خسارته في أول جولتين، وتقدم للمركز التاسع.



في المقابل توقف رصيد السماوة عند […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي..



النجف يهزم السماوة وكالة الصحافة المستقلة.

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