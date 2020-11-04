العراق يسجل أعلى نسبة شفاء منذ تفشي الجائحة

2020/11/04 | 16:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل أعلى نسبة شفاء ضمن الموقف الوبائي اليومي منذ تفشي الجائحة في البلاد

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، 4 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ مختبراتها "سجلت نسبة شفاء منذ بدء جائحة كورونا".

وأضاف البيان، أن "عدد حالات الشفاء بلغ 8 آلاف و 479 حالة".

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