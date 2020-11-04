الصحة تسجل 8479 حالة شفاء من كورونا بنسبة هي الأعلى منذ تفشي الوباء

2020/11/04 | 16:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انكلترا..لقاحان مرشحان في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية

كشفت هيأة الصحة الوطنية في انكلترا ،اليوم الأربعاء،أن هناك لقاحين مرشحين في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية يمكنهما إرسال البيانات السريرية إلى المنظمين في غضون أسابيع.

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