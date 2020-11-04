"توفير الأكسجين صار تحديا".. مستشفيات إيران وصلت أقصى طاقتها

2020/11/04 | 16:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت المستشفيات الإيرانية لكامل طاقتها الاستيعابية، مع تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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