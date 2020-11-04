التوزيع الجغرافي لـ 432 إصابة جديدة بكورونا سجلت اليوم في الرصافة

2020/11/04 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 432 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 201 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 432 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

- 201 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 60 حالة

قطاع البلديات الاول 22 حالة

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قطاع الشعب 62 حالة

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قطاع الاستقلال 12 حالة .

قطاع الاعظمية 45 حالة

- 231 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 49 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .



565 .



قطاع

الاعظمية 10 حالات محلة 323, 314, 316

331 , 329 , 333 , 345 , 341 , الشعب 22 حالة محلة 317, 337

البلديات 10 حالات محلة .



734 , 722 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 12 حالة محلة 505, 503.



506 , ,502 , 504

الامين 9 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743

بغداد جديدة 8 حالات محلة 701 709 706 , 704 ,

الزعفرانية 10 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 , 952 , , 964

زيونة 10 حالات , 716 , , 712, 710

المدائن 9 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية

905 , , 906 , 909 , الكرادة 10 حالات محلة 903, 905

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 9 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , 769

الطالبية حالتين محلة 323 , 320 ,

.



حي الزهراء 5 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

• الحسينية 9 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

• حي الخضراء حالة واحدة

شارع النضال 4 حالات محلة 103

• المشتل 6 حالات محلة 751 وقرب جامع النعيمي

• الغدير حالة واحدة محلة 706

حي القاهرة 9 حالات محلة 303 , 305

• الراشدية حالتين

• سبع ابكار حالتين محلة 332

• الفحامة حالة واحدة

• الكرخ الدورة حالة واحدة ,

• حي النصر حالة واحدة , 773

• حي السلام حالة واحدة , 408

• البنوك 9 حالات , 319 , 335 , 321

• المنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان

• الكفاح حالة واحدة , 125

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 62409 توفي منهم 1364 للاسف فيما اكتسب الشفاء 56603 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4442".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس"

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