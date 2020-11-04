2020/11/04 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية تسجل 60 حالة وفاة و 3574 إصابة بكورونا وأعلى حصيلة شفاء منذ دخول الوباء

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