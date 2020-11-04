مقتل عنصر من البيشمركة واصابة اثنين في هجوم لحزب العمال في دهوك

2020/11/04 | 16:47 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/قتل عنصر من قوات البيشمركة واصيب اثنان آخران في هجوم لمسلحي حزب العمال الكردستاني بمحافظة دهوك.وقال الند امير مدير ناحية جمانكي شمالي دهوك :" ان عناصر من حزب العمال الكردستاني نفذوا هجوما على دورية للبيشمركة بالقرب من مفرق بيادي في محيط جمانكي ".واضاف :" ان عبوة ناسفة انفجرت على الدورية ، اعقبها تبادل لاطلاق النار ، ادى الى مقتل عنصر من البيشمركة واصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة"./ انتهى

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