الصحة تسجل اعلى نسبة شفاء منذ بدء جائحة كورونا في العراق

2020/11/04 | 16:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل اعلى نسبة بحالات الشفاء منذ بدء جائحة كورونا ، بلغت 8479 حالة شفاء تام جديدة في كافة محافظات العراق هذا اليوم ./انتهى5

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