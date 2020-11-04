2020/11/04 | 16:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … أعلنت الممثلة المصرية نشوى مصطفى اصابتها بفيروس كورونا المستجد، طالبة من جمهورها أن يقف بجانبها ويدعو لها بالشفاء.



ومن خلال صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قالت نشوى مصطفى أنها أجرت أشعة مقطعية على الرئة فتبين أنها مصابة فعلا بفيروس كورونا.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنانة المصرية نشوى مصطفى تصاب بفيروس بكورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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