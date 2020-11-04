تسجيل 8479 حالة شفاء و 3574 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/11/04 | 16:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل اعلى عدد من حالات الشفاء اليوم ، منذ بدء جائحة كورونا في العراق .واوضحت الوزارة في بيان ، انها سجلت ( 3574) اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق اليوم و( 8479) حالة للشفاء التام ووفاة(60) حالة./انتهى7

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