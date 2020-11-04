استقراء عن بعد في جلبة الانتخابات الامريكية - علي عرمش شوكت

2020/11/04 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت يذهب العديد من المراقبين السياسيين الى الاهتمام والمراهنة على هذا المرشح او ذاك في هذه الانتخابات، ومنهم من يتوقع تعديل للسياسة الامريكية او ترديها ارتباطاً بفوز احد" الصقور " او اخر من" الحمائم " ان هذا المأخذ يرهن مستقبل سياسة واشنطن بارادة الاشخاص الذين يتولون دفة الرئاسة.



وهذا غير واقعي حيث ان الخط العام لمنهج سياسة واشنطن غالباً ما تعنى به وترسمه اربع ركائز سياسية فاعلة في الدولة وهي وزارة ......





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