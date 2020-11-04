القطاع الخاص الأمريكي يُضيف وظائف بأقل من المتوقع خلال أكتوبر

2020/11/04 | 16:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أضاف القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة وظائف بأقل كثيراً عن توقعات المحللين خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع تزايد إصابات كورونا.

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