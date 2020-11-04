إطلاق سراح 25 متظاهرا في البصرة اعتقلوا خلال أحداث إزالة الخيام

2020/11/04 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت القوات الأمنية سراح 25 متظاهرا في البصرة اعتقلوا خلال الأحداث التي رافقت إزالة خيام المعتصمين في ساحة البحرية قبل أيام.

وبحسب مصدر أمني فأن المتظاهرين كانوا محتجزين في مقر قيادة عمليات البصرة بقضاء الزبير، مضيفا أن قيادة العمليات أطلقت سراحهم بعد أخذ تعهدات خطية منهم بعدم مشاركتهم في الاعتصام مرة أخرى.

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