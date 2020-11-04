وزيرة الهجرة لمسؤول عسكري: بعض المشاكل المجتمعية والأمنية تمنع عودة النازحين

2020/11/04 | 17:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحثت وزير الهجرة والمهجرين ايفان جابرو، اليوم الاربعاء، مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، خطة الوزارة لغلق مخيمات النزوح وتسهيل وتأمين عودة الاسر النازحة الى مناطقهم الاصلية.

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