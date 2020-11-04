البيطرة تعيد اجبان فاسدة الى سوريا

2020/11/04 | 17:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة عن اعادتها كمية من الاجبان سورية المنشأ لسوء خزنها و تعرضها للشمس اضافة الى عدم وجود اجازة استيراد.

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