العراق يسجل 60 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/11/04 | 17:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الاربعاء، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا، مؤكدة تسجيل 3574 اصابة جديدة.

وذكرت الوزارة خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد الاصابات الجديدة بكورونا بلغ 3574، اما حالات الشفاء فكانت خلال الـ 24 ساعة ماضية 8479 وتسجيل 60 حالة وفاة جديدة وكما الجدول ادناه:

PUKmedia عن اعلام الوزارة‌

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