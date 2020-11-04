الرافدين يحدد موعد اطلاق سلف الموظفين

2020/11/04 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، ان اطلاق السلف للموظفين سيكون بعد توزيع رواتب الموظفين مباشرة .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكثير من الاستفسارات وردتنا حول السلف وان المصرف سيقوم بمنحها بعد توزيع رواتب الموظفين وبدون اي تاخير”.

واضاف ان “المصرف قرر منح الفوائد مقدما للودائع الثابتة المودعة من المواطنين للفترات الزمنية المختلفة“.

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