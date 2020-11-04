مصدر يكشف سبب اطلاق صفارات الانذار من السفارة الاميركية في بغداد

2020/11/04 | 17:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر أمني، الاربعاء، عن سبب اطلاق صفارات الانذار من السفارة الاميركية في بغداد.

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