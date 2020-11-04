2020/11/04 | 17:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم الاربعاء.



واكدت الوزارة انها سجلت 60 حالة وفاة بكورونا في عموم العراق فيما تماثل ٨٤٧٩ مصابا بالفايروس الى الشفاء ليبلغ مجموع حالات الشفاء الكلي ٤١٧٢٣٥ حالة اي بنسبة ٨٥،٩%.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يعلن عن الموقف الوبائي : 3574 اصابة و 60 حالة وفاة وكالة الصحافة المستقلة.

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