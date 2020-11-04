2020/11/04 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن مصدر أمني، اليوم الاربعاء، اعتقال منتسب لأحد الاجهزة الأمنية قام بالسطو على منزل سكني شرقي مدينة الموصل.ووقال المصدر، في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”،أن “قوة من مكافحة اجرام نينوى ألقت القبض على لص سرق مبلغ 10 ملايين دينار مساء امس، من احد المنازل في حي البلديات شرقي الموصل”.وأوضح […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على سارق في الموصل تبين أنه عنصر أمن المركز الخبري الوطني.

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