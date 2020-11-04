الرافدين: اطلاق سلف الموظفين سيكون بعد توزيع الرواتب

2020/11/04 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين اليوم الاربعاء ، ان اطلاق السلف للموظفين سيكون بعد توزيع رواتب الموظفين مباشرة .



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان الكثير من الاستفسارات وردتنا حول السلف وان المصرف سيقوم بمنحها بعد توزيع رواتب الموظفين وبدون اي تاخير ، مشيرا الى ان المصرف قرر منح الفوائد مقدما للودائع الثابتة المودعة من المواطنين للفترات الزمنية المختلفة”.

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