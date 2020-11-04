شاهد : احراق علم سلطنة عمان والجائزة 500 ريال سعودي

2020/11/04 | 17:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أجرى يوتيوبر في إحدى الدول العربية مسابقة غير مباشرة لحرق علم سلطنة عمان مقابل جائزة قدرها 500 ريال سعودي، إلا أن الردود كانت جميعها مفاجئة.



وبدأ اليوتيوبر في اليمن بالتجول في الشوارع والدخول إلى المحلات وتقديم مسابقته إلى الناس، مطالبًا إياهم بحرق علم سلطنة عمان مقابل جائزة قدرها 500 ريال سعودي.



وكان اليوتيوبر […]

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